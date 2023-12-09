جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق على عملية فشل تحرير المحتجزين.. ماذا قال؟

نفذت جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولة لتحرير المحتجزين في قطاع غزة، أسفرت عن إصابة جنديين بجروح خطيرة، كما كشفت الفصائل الفلسطينية عن مقتل محتجزة خلال العملية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

جيش الاحتلال ينفذ مداهمة لموقع تابع للفصائل الفلسطينية

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، «أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية دهم لموقع تابع للفصائل الفلسطينية، ولكنهم فشلوا في العثور على المحتجزين».

وذكر هاجاري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية مداهمة لموقع تابع للفصائل، مشيرا إلى أنه تم قتل مجموعة من المشتبه بهم في عملية احتجاز المحتجزين، وخلال العملية أصيب جندين ونقلوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع وصفت حالتهم بأنها خطيرة ويتم علاجهما في وحدة العناية المركزة.

وتأتي محاولة الإنقاذ في وقت يتصاعد فيه توغل جيش الاحتلال في معاقل الفصائل الفلسطينية في مختلف أنحاء القطاع، وفقًا لتقرير صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ويعتبر هذا التطور مؤشرًا على تضييق الخناق على دفاعات الحركة وتراجع قدرتها على الصمود.

المحاولة الثانية لمحاولة تحرير المحتجزين

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقوم باستمرار بإبلاغ عائلات المحتجزين كلما وصلوا إلى معلومات أو التحقق بشأن وضعهم.

وتأتي هذه المحاولة الثانية لمعرفة قوات الاحتلال الإسرائيلي أماكن المحتجزين والمحاول في تحريرهم، وذلك عقب إنقاذ الجندية أوري مجيديش في 30 أكتوبر الماضي بعد احتجازها في عملية طوفان الأقصى.

وبعد تحرير مغيديش من قطاع غزة، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن إمكانية تنفيذ عمليات مماثلة لاستعادة أي محتجزين المتبقين.