لماذا لا يوافق البيت الأبيض على وقف إطلاق النار في غزة؟

تدخل حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يوميها الـ60، لتستمر قوات الاحتلال في قصف وإبادة جماعية للمدانين بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بإمدادات عسكرية ومالية.

وقف إطلاق النار سيخدم طرف واحد فقط

ولأول مرة صرح البيت الأبيض باستمرار الولايات المتحدة على دعم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون في صالح الفصائل الفلسطينية فقط، وستكون هي الفائزة، بحسب ما ذكرته شبكة «فوكس نيوز».

ومن جانبه، يقوم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، للصحافيين أن وقف إطلاق النار الحالي على قطاع غزة سيكون لخدمة الفصائل الفلسطينية فقط.

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الولايات المتحدة تشعر بالقلق

وأكمل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، بالإضافة إلى ذلك، أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق بشأن احتمالية وقوع هجمات مستقبلية على الجنود الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر البيت الأبيض أن هناك مساندات من جانب العديد من الدول حول فلسطين منها هجمات صاروخية وطائرات مسيرة يتم شنها على قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وجه وزارة الدفاع للتحضير والاستعداد للتصدي لمزيد من هذه الهجمات والرد عليها بشكل مناسب.