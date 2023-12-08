انتقادات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تعرية الأسرى الفلسطينيين في «عز البرد»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عددًا من المدنيين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في شمال قطاع غزة، وزُعِمَ أن سبب اعتقالهم هو رفضهم النزوح إلى جنوب القطاع، وتمسكهم بأرضهم خلال الأسابيع الماضية.

وأظهر مقطع الفيديو تعرية السكان المدنيين من شمال قطاع غزة في وقت البرد القارس بحجة انتمائهم لبعض الفصائل الفلسطينية في غزة.

ويضاف جريمة جديدة إلى سجل الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، حيث قامت قوات الاحتلال بارتكاب مجزرة في مدرسة حلب التي تستضيف نازحين في شمال القطاع، وأدت هذه المجزرة إلى استشهاد عدد كبير من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال.

وفي بيان مشترك صادر عن 27 وكالة إنسانية من الأمم المتحدة وشركائها، تم التأكيد على أن الوضع الحالي في غزة يعتبر كارثياً ومن أسوأ ما شهدته المنطقة على الإطلاق.

وتحذر هذه الوكالات من تدهور الوضع في حال استمرار الأعمال العدائية، وتدعو إلى وقف فوري للقتال وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في غزة.