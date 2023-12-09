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السفير محمد نصر: الإمارات خصصت 750 مليون دولار لصندوق خسائر وأضرار المناخ

كتب:

منتصر سليمان
12:01 م | السبت 09 ديسمبر 2023
لقطة من البرنامج

لقطة من البرنامج

قال السفير محمد نصر مدير إدارة «تغيير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة» بوزارة الخارجية، إن المفاوضات في مؤتمر المناخ  COB 28 بدبي تركز على القرارات التي تحدد الجهد الدولي في قضية تغير المناخ.

وأضاف «نصر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « 8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا «نحن الآن فى المفاوضات المتعلقة بـ120 قرارًا، ومنذ بداية المؤتمر، الرؤية الأساسية تتعلق بالتحول فى مجال الطاقة، وتدور أغلب المشاورات حول كيفية عكس ذلك فى التقارير والقرارات النهائية للحكومات».

وأكمل: «لكن أهم النتائج كانت تفعيل صندوق الخسائر والأضرار للدول النامية الذي تم إنشاؤه في شرم الشيخ، كما أن دولة الإمارات بذلت جهدًا كبيرًا وتمكنت من  حشد حوالى 750 مليون دولار لعمل الصندوق، الذي سيبدأ أول العام». 

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