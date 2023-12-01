«التجمع»: السيسي عبر عن ضمير الدول النامية خلال مؤتمر المناخ «COP 28»

أشاد حزب التجمع بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة رؤساء الدول والحكومات في الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مدينة دبي بدولة الإمارات.

وقال عماد فؤاد مساعد رئيس الحزب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي عبر عن ضمير الدول النامية، التي تضررت من التغييرات المناخية على كوكب الأرض، بفعل ممارسات الدول المتقدمة و الغنية، صاحبة النصيب الأكبر في تفاقم هذه الظاهرة التي تهدد كوكب الأرض بالفناء.

كلمة السيسي في دبي

ولفت «فؤاد» إلى أن مصر من خلال الرئيس السيسي وضعت الدول الغنية أمام مسئولياتها، لإلزامها بضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي التغيرات المناخية، وضمان التنمية المتوافقة مع البيئة للحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.

مؤتمر المناخ

وأكد مساعد رئيس حزب التجمع، أن قيام مصر بالدعوة لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل المخصص لهذا الغرض يؤكد عمق الرؤية المصرية، ويبرز دورها الحضاري في خدمة الإنسانية، وسط عالم مادي لا يستهدف إلا تراكم الفوائض المالية على حساب كل القيم و معايير العدالة التي تضمن العيش المشترك و الآمن على الأرض.