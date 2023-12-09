كلمة رئيس «الوطنية للانتخابات» خلال المؤتمر الصحفي: نثق في وعي الشعب المصري

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ صورة إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات أبلغ من أي كلام، وأثبتوا أنّهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط لكن قلوبهم معنا، فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بُعد المسافات في بعض البلاد وبرودة الطقس في البعض الآخر، وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن.

غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر

وأضاف «بدوي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر، وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها، لاستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج، وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الستة المقبلة».

مصرَ هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ مصرَ هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، إذ يشرف قاضٍ على كل صندوق، وهي الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات.

الهيئة يسّرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر

أضاف «بدوي»، أن الهيئة يسّرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم.

الوطنية للانتخابات: ربنا اهدِ على طريق الحق سبيلنا واحفظ البلاد من كل مكروه

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تجدد ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن رغبة الناخبين، موضحا «شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبّوا نداء الوطن.. ربنا اهدِ على طريق الحق سبيلنا واحفظ البلاد من كل مكروه».