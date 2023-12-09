دعم بـ 200 ألف جنيه.. تفاصيل أول حاضنة رياضية مقدمة من وزارة الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تقديم دعم مادي للشباب في الحاضنة الرياضية لرواد الأعمال والمبتكرون الذين لديهم أفكار أو شركات ناشئة في مجالات رياضية أو الإدارة الرياضية بمبلغ 200 ألف جنيه.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبرز مميزات أول حاضنة رياضية.

أول حاضنة رياضية من الشباب والرياضة

وهناك العديد من المميزات والحقوق للشباب الذي تقدمها الوزارة من خلال دعم أول حاضنة رياضية وذلك حرصا منها علي دعم الشباب المبتكرين والمبدعين في مجال الرياضة ونعرض لكم هذه المميزات في السطور القادمة:

-تقدم الوزارة دعما فنيا وتدريبات لكل من يتقدم بفكرة في مجال الرياضة.

-كما تقدم الوزارة أيضا الدعم القانوني للمشروع من خلال مستشاريها القانونيين.

-وتدعم الوزارة الفكرة أو المشروع من خلال التسويق، فهي تعمل علي تسويق الفكرة التي يتم تنفيذها.

-وتجهز أيضا للمتقدمين مقر مجهز من كافة الجوانب للعمل وتجهز أيضا بيئة عمل مناسبة.

- كما تعمل الوزارة على تكوين علاقة بين المستثمر وصاحب الفكرة للعمل معا في بيئة عمل مناسبة.

كيفية تقديم الأفكار

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، إلى طريقة تقديم الأفكار من خلال الدخول عبر صفحة الوزارة علي الفيس بوك من خلال الضغط هنا ثم نختار المنشور الخاص بالأفكار والدخول منه على الرابط لتقديم نموذج من الفكرة المقترحة.