وزارة الشباب والرياضة تعلن أسماء وفد مصر الرسمي المشارك في COP28

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن أسماء المندوبين الشباب بوفد مصر التفاوضي بمؤتمر إتفاقية الأمم المتحدة للدول الأطراف باتفاقية المناخ COP28 بمدينة دبي برعاية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27 والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة بدأ أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) الوصول الي مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 المزمع عقده في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

وجود مفاوضين شباب في وفد مصر التفاوضي الرسمي أحد إنجازات الرئاسة المصرية لـCOP27

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وجود مفاوضين شباب في وفد مصر التفاوضي الرسمي هو أحد إنجازات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 وثمرة للتعاون البناء مع وزارة البيئة والخارجية، وتأكيداً على دعم القيادة السياسية للشباب وحرصها علي إشراكهم في كافة المحافل الدولية في مختلف المجالات.

تشكيل الوفد المشارك ومعلومات هامة عنه

ويتشكل الوفد برئاسة مصطفى عز العرب معاون الوزير للتنمية الثقافية والمجتمعية وعضوية كل من:

1- آلاء عبد الجواد، طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة جامعة نيوجيزة وهي أيضاً سفيرة الشباب لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا لبرنامج Connecting Climate Minds. كانت آلاء عضوا في مجموعة العمل الرسمية للشباب بقمة المناخ السابعة و العشرين، و مبعوثة للتنمية الخضراء في المنتدى الشبابي المصري الروسي الثالث.

2- مادونا عبده، طالبة بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وهي الطالبة المثالية على مستوى جامعة القاهرة بالمركز الأول لعام 2020 .

3- حسام إمام، مهندس مدني من مصر، رائد أعمال مجتمعي، مؤسس شريك والمدير التنفيذي لشركة أكتس للتنمية المستدامة ، ناشط مناخي ومؤسس شريك لمؤتمر التغيرات المناخية المحلي للشباب.

4- كريم إيهاب، مهندس طيران وفضاء وزميل في السباق إلى الصفر في فريق أبطال المناخ. وهو أيضًا عضو في فريق عمل الشباب لـ COP27، جرى اختيار كريم كقائد للاستدامة من قبل Y4S Masdar، وتتنوع خبرته المؤثرة من خطابات COP27 الرئيسية إلى العمل المجتمعي من أجل التغيير الإيجابي.

5- سلمى شريف عزالدين، طالبة إعلام في السنة الثالثة بجامعة القاهرة، ناشطة مناخية شابة مهتمة للغاية بالعدالة المناخية وكسر الحواجز عندما يتعلق الأمر بالتواصل بشأن أزمة المناخ.

6- هاجر السيد، باحثة اقتصادية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتركز بشكل خاص على القضايا التقاطعية مع تغير المناخ، كانت عضوًا بالمجموعة الشبابية المعنية بتحضيرات قمة المناخ، وتم اختيارها في برنامج سفراء المناخ "ماكس ثابيسو إدكنز" تحت رعاية البنك الدولي.

أهداف التنمية المستدامة

7- أمنية قنديل، متحدثة في TEDx ،مؤيدة لأهداف التنمية المستدامة ومؤسسة قناة youtube لتصحيح مفاهيم طبية خاطئة تتمتع بروح فضولية تغذي حماسها للبحث مما اثمر عن نشر ابحاثها في journals مختلفة و مهتمة بدراسة و العمل على العلاقة المتبادلة بين تغير المناخ وصحة القلب .

8- لوجين أحمد، طالبة بكلية طب الأسنان وهي نائبة رئيس التحالف العالمي للشباب، نظمت لوجين برنامجاً لبناء القدرات بالتعاون مع مبادرة "net zero" بجامعة أوكسفورد، والذي زود 10 آلاف شاب من أنحاء العالم بمهارات صنع السياسات المناخية الخاصة بالأمم المتحدة.

9- عزه هاشم، صيدلانية، داعية لأهداف التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي، ومدرب معتمد Agile coach. تتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في التطوير المؤسسي، إدارة المشروعات المرنة والتخطيط الاستراتيجي، وسفيرة للعمل في قضية تغير المناخ.