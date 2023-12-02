وزارة الشباب والرياضة تطلق برنامجا كشفيا لتنمية المهارات في الإسكندرية

تنظم وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في «إدارة الطلائع» البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين حتى 15 يناير 2024 للمرحلة السنية من «7: 12 سنة» بنين وبنات لمرحلة الأشبال والزهرات .

1000 طليع وطليعة

وأضافت الشريف، أن البرنامج ينفذ في مراكز الشباب ويستفيد منه أكثر من 1000 طليع وطليعة « أشبال، زهرات» وبدأ التنفيذ بمركز شباب أبوقير، وتضمن فاعليات التدريب على النشاط الكشفي والارشادي وأسلوب الحياة الكشفية وتدريب الأشبال والزهرات على تاريخ الحركة الكشفية، وإستخدام الحبال، وأنواع الأربطة في النشاط الإرشادي، وإسعافات أولية للأشبال والزهرات.

الهدف من البرنامج

وأشارت الشريف إلى أن البرنامج يهدف إلى نشر الحركة الكشفية بجميع أنحاء الجمهورية، وزرع السلوكيات الكشفية لدى الطلائع بما يجعلهم صالحين للارتقاء بالمجتمع، وتشجيعهم على العمل الجماعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.