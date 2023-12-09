«عربية النواب»: المشاركة في انتخابات الرئاسة ستكون الأكبر على مدار تاريخ مصر

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية التى تنطلق غداً الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، تحظى باهتمام كبير محلياً وإقليمياً وعربياً ودوليا.

وأعرب «أباظة»، في بيان، عن ثقته التامة في أن مشاركة المصريين في هذا الاستحقاق الانتخابي ستكون الأكبر في تاريخ مصر، خاصة أن هناك حرصاً كبيراً من الشعب المصري العظيم على التفاعل مع قضايا الوطن وأهمية المشاركة في صنع مستقبل الوطن.

رسالة واضحة وحاسمة

وقال «أباظة»، إن الغرب يقول إن العالم العربي غير مهيأ لممارسة الديمقراطية، مؤكداً أن عظمة المصريين بالمشاركة في هذه الانتخابات ستكون بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بحرص المصريين على استمرار الدور التاريخي والمحوري والناجح الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن أحداث غزة تؤدي إلى مخاطر عالمية متعددة، والمصريون في هذه الانتخابات سيبعثون برسالة واضحة وحاسمة لمخاطبة العالم بمخاوف خطر أحداث غزة على العالم كله، وتشكيل نظم جديدة خطيرة على العالم كله، وسيطالب الشعب المصرى العظيم العالم كله بجميع دوله ومنظماته بضرورة الأخذ برؤية مصر الواضحة والحاسمة والتى تتمثل فى الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين.