مجلس النواب ينعى النائب الراحل خليفة رضوان

نعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسي باسمه واسم أعضاء المجلس، النائب خليفه رضوان خلف، عضو مجلس النواب عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل ، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى المستشارأحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله النائب خليفه رضوان خلف رضوان - عضو مجلس النواب- عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، الذي وافته المنية.