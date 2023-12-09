مصير حفلات النجوم في رأس السنة بعد أحداث غزة.. إلغاء وتبرع لأهل فلسطين

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات رأس السنة، وموسم حفلات المطربين الذي اعتاد عليه الجمهور في كل عام، ويعتبر هذا الموسم هو مصدر للرزق لعدد كبير من العازفين والعاملين في مجال الحفلات والسياحة بشكل عام، ولكن منذ عامين اضطر منظمو الحفلات لإلغاء كافة التعاقدات بسبب انتشار فيروس كورونا، ونفس الحال هذا العام، إذ تواجه الاحتفالات مصير مجهول حتى الآن بسبب الوضع في غزة، فالبعض ألغاها مبكرًا والبعض الآخر يرى أنه مصدر من مصادر الرزق.

حفلات ألغيت

وأعلن عدد من المطربين عن إلغاء بعض الحفلات بالفعل، وأولهم راغب علامة والذي ألغى حفله بكندا حسب بيان أصدرته الشركة المنتجة بالتعاون مع مكتب الفنان، وذلك بسبب أحداث غزة ولبنان، وسيتم تأجيل الجولة حتى تتحسن الأوضاع.

وراغب علامة ليس الوحيد، فنفس المصير واجه حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان، وقررت الشركة المنتجة والمنظمة إلغاء الحفل بسبب الأحداث التي تمر بها غزة ولبنان في الوقت الحالي، وذلك بعد أيام من إلغاء حفلها بالكويت.

التبرع لدعم غزة

وإلغاء الحفلات ليس تفكير كافة النجوم، فتامر حسني لديه جولة في الخارج تبدأ من يوم 30 ديسمبر في تركيا، وأوضح أن جزءًا من أرباح الحفل يعود للهلال الأحمر، وذلك دعما لأهل فلسطين، كما أوضح في بوستر الحفل الذي نشره عبر الإنستجرام.

وليس فقط تامر حسني الذي يتبرع بجزء من أرباح حفله، فنفس الحال تامر عاشور الذي يقدم حفلًا يوم 22 ديسمبر الجاري من خلال جمعية الهلال الأحمر.

أبرز حفلات النجوم

أما عن أبرز حفلات هذا العام، فيقدم في الإمارات أحلام وأصالة حفلًا غنائيًا سويًا يوم 15 ديسمبر بمناسبة احتفالات رأس السنة.

كما تقدم نوال الزغبي حفلًا ضخم في ألمانيا ليلة رأس السنة.

وبعد إلغاء عدد من الحفلات الخاصة بوائل جسار طوال الفترة الماضية، يعود الفنان لحفلات رأس السنة من خلال حفل في مصر.