تامر حسني يصل عزاء الفنان أشرف عبد الغفور في الشيخ زايد

حرص الفنان تامر حسني، على حضور عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، المقام حاليا بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

عزاء أشرف عبد الغفور

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، إيمان العاصي، عمر السعيد، محمد أبوداوود، دنيا عبد العزيز، فيدرا.

وغيب الموت الفنان أشرف عبد الغفور، مساء الأحد، بعد تعرضه لحادث أليم.

أشرف عبد الغفور ممثل مصري، ولد في مدينة المحلة الكبرى عام 1942، حصل على دبلوم قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1963.

بدأ العمل الفني من خلال المسرح في عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم، ثم مسرحيات سليمان الحلبي، ثلاث ليال، موتى بلا قبور، مصرع جيفارا، وطني عكا، النار والزيتون.