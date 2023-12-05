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راغب علامة يستأنف نشاطه الفني.. ويحيي حفل ليلة رأس السنة في البحرين

كتب:

ياسمين محمود
03:37 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
راغب علامة

راغب علامة

بعد تأجيل جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، يستأنف الفنان ⁧‫راغب علامة‬⁩ نشاطه الفنّي بإحياء حفل غنائي ليلة ⁧‫رأس السنة‬⁩ في ⁧‫مملكة البحرين، حسبما أعلنت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة x.

راغب علامة يؤجل حفلاته في الولايات المتحدة وكندا

وأعلن الفنان راغب علامة، منذ أيام عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «x»، تأجيل جميع حفلاته بالخارج تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وكتب راغب علامة قائلا: «مع شديد الأسف، بسبب الظروف الصعبة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في ⁧‫غزة‬⁩، اضطررت لتأجيل جولتي في الولايات المتحدة وكندا، وأتمنى بفضل الله أن أعود قريباً وأن أرسم البسمة على وجوهكم مرة أخرى.. أرسل الحب إلى ⁧‫غزة»‬⁩.

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بقلم ياسمين محمود