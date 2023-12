راغب علامة يستأنف نشاطه الفني.. ويحيي حفل ليلة رأس السنة في البحرين

بعد تأجيل جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، يستأنف الفنان ⁧‫راغب علامة‬⁩ نشاطه الفنّي بإحياء حفل غنائي ليلة ⁧‫رأس السنة‬⁩ في ⁧‫مملكة البحرين، حسبما أعلنت الشركة المنظمة للحفل عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة x.

وأعلن الفنان راغب علامة، منذ أيام عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «x»، تأجيل جميع حفلاته بالخارج تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وكتب راغب علامة قائلا: «مع شديد الأسف، بسبب الظروف الصعبة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في ⁧‫غزة‬⁩، اضطررت لتأجيل جولتي في الولايات المتحدة وكندا، وأتمنى بفضل الله أن أعود قريباً وأن أرسم البسمة على وجوهكم مرة أخرى.. أرسل الحب إلى ⁧‫غزة»‬⁩.

Regrettably, due to the challenging circumstances in Gaza , I must postpone my US Canadian tour, I hope with divine blessings to return soon and bring smiles to your faces once again. Sending love to #Humanity #Gaza #Genocide



مع شديد الأسف، بسبب الظروف الصعبة والإبادة الجماعية…