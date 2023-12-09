الاحتلال الإسرائيلي يغلق مكب نفايات ويدمر شبكة كهرباء في بيتا جنوب نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مكب نفايات بلدة بيتا جنوب نابلس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

قوات الاحتلال أغلقت مكب النفايات

وأفاد رئيس بلدية بيتا محمود برهم، بأن قوات الاحتلال أغلقت المكب، ودمرت الشارع الرئيس الموصل إليه وشبكة الكهرباء، موضحا أن البلدية قدرت الخسائر الأولية الناتجة عن التدمير بأكثر من 150 ألف شيكل.

على جانب آخر، استشهد الشاب ساري يوسف عبد القادر عمرو، البالغ من العمر 25 عامًا، اليوم السبت، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام منزله لاعتقاله في بلدة دورا جنوب الخليل .

وأكدت مصادر أمنية لـ«وفا»، استشهاد الشاب عمرو، برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم منزل عائلته في دورا، وأطلق الرصاص داخله، ما تسبب بإصابة ساري بجروح حرجة، قبل أن يجري اعتقاله وهو ينزف دون تقديم أي إسعاف له، كما جرى اعتقال شقيقه صهيب البالغ من العمر 23 عامًا.

قوات الاحتلال تمنعنا من تقديم العلاج

وقال الوالد يوسف عمرو، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي داخل المنزل، ما أدى لإصابة نجله ساري؛ إذ منع الجنود أي شخص من الاقتراب منه وتقديم العلاج له، قبل اعتقاله وهو ينزف، واقتادوه وصهيب الى جهة غير معلومة.

وأضاف عمرو، أن قوات الاحتلال استولت على مركبتين، وحطمت محتويات المنزل ومركبات أخرى، وسرقت مبلغ 400 ألف شيقل نقدا وشيكات.

وباستشهاد الشاب ساري، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 273.