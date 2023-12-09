استشهاد وإصابة العشرات نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل في غزة

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، نتيجة قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

واستشهد خمسة مواطنين وأصيب العديد نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا بالسكان يعود لإحدى العائلات غرب معبر رفح جنوب غزة، كما استهدف الاحتلال محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة، وبحسب ما أكدته وكالة الأنباء الفلسطينية، لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء نتيجة تواجد دبابات قوات الاحتلال.

قوات الاحتلال تقصف عدة مواقع شمال ووسط القطاع

واستهدفت قوات الاحتلال أيضًا منزلًا في مخيم البريج وأرض أبو مهادي شمال النصيرات وسط قطاع غزة، كما قصفت قوات الاحتلال عدة مواقع شمال ووسط وجنوب القطاع.