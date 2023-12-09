الفنانة نسرين طافش تدعم فلسطين: «عليك مني السلام يا أرض أجدادي»

دعمت الفنانة نسرين طافش، الشعب الفلسطيني ضد جرائم الإحتلال الإسرائيلي، إذ نشرت عبر حسابها على «إنستجرام»، بمجموعة من الصور لها ترتدي «سويت شيرت» عليه ألوان علم فلسطين، وعلقت: «عليكي مني السلام يا أرض أجدادي.. ففيكي طاب المقام وطاب إنشادي».

يذكر أن الفنانة نسرين طافش انتهت مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد «السيستم» الذي تشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم طارق لطفى وأحمد الفيشاوي وبسنت شوقي.