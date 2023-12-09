«القاهرة الإخبارية» تبرز جهود مصر المستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة

سلطت قناة «القاهرة الإخبارية» الضوءَ على الجهود المصرية المستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

لم تتخلَ مصرُ في يوم من الأيام عن مواقفها الداعمة تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 1948، وهذا ما ظهر جليا في الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كثفت مصرُ جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كاف من أجل التهدئة وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والأسرى لدى الجانب الإسرائيلي.

شراكة مصرية قطرية برعاية أمريكية لحلحلة الوضع في غزة

وتعاونت مصر بالتعاون مع قطر بشراكة أمريكية وجهود متواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة، وهو ما ظهر مؤخرا حول اتفاق الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على صفقة تبادل المحتجزين والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية والوقود إلى مناطق قطاع غزة كافة.

جهود مصرية لا تتوقف لإنهاء الحصار

وبالرغم من عودة القتال إلا أن الجهود المصرية ما زالت مستمرة إلى وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة لحلحلة القضية الفلسطينية التي تمثل الاهتمام الأول للأمن القومي المصري على الجانب الإنساني.