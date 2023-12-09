المطران عطا الله حنا: المأساة في غزة أكبر مما يشاهد عبر منصات التواصل الاجتماعي

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، لدى استقباله صباح هذا اليوم وفدا كنسيا من إيطاليا، إن مطلبنا الوحيد في هذه الأيام العصيبة أن تتوقف الحرب، وتبذل كل الجهود المطلوبة من أجل توقف كلي للعدوان، وإغاثة أهلنا المنكوبين والمشردين في غزة.

حنا: يجب أن تتوقف الحرب في غزة

وشدد «عطا الله»، على أن المأساة الإنسانية في غزة، أكبر بكثير مما يشاهده البعض عبر وسائل التواصل، فهناك دمار هائل وشهداء تحت الأنقاض ومستشفيات لا تتمكن من تقديم خدماتها، وأطفال يموتون من شدة الجوع وانعدام المواد الغذائية الأساسية، لذلك من الأهمية بمكان أن تتوقف الحرب أولا، وتكثف حملات الإغاثة وإرسال المواد الغذائية والطبية الأساسية، مؤكدا أنه لا يجوز أن يترك اهلنا في غزة لقمة سائغة للحرب والجوع والعوز والفقر، وانعدام المواد الغذائية الأساسية.

المطران حنا: نرفع الدعاء إلى الله من أجل أن يتحقق السلام الحقيقي

وتابع: «في هذه الأيام المقدسة والمباركة، التي يستعد المسيحيون فيها لاستقبال عيد الميلاد المجيد، نرفع الدعاء إلى الله من أجل أن يتحقق السلام الحقيقي المبني على العدالة، ولكي تزول المظالم التي يتعرض لها شعبنا، ولكي تتوقف الحرب، لكي ينعم الفلسطينيون أبناء هذه الديار المقدسة بالسلام والحياة والحرية والكرامة التي يستحقونها».

وقدم المطران عطا الله حنا، للوفد تقريرا تفصيليا عن أحوال غزة والكنائس والمسيحيين فيها، وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات، مطالبا بتدخل مباشر من قبل المرجعيات الروحية والحقوقية والإنسانية في عالمنا، من أجل أن تتوقف هذه الحرب.