هولندا تضع هدف تاريخي لـ«دينيس بيركامب» على عملتها.. ما السبب؟

لم يتخيل دينيس بيركامب أن مباراة مدتها 90 دقيقة ستغير حياته رأسًا على عقب، وتجعله أسطورة يتداول قصته الملايين من أهل بلدته، ليتحقق الحلم لكن بعد سنوات من الاعتزال، ويتصدر هدفه الأغلى المشهد في الأيام الأخيرة.. فماذا فعل؟

هولندا تصدر عملة تذكارية تكريما لدينيس بيركامب

هولندا تعتبر بيركامب أحد أساطير كرة القدم لديها، لذلك قررت منحه تكريمًا لا ينسى، لتختار أفضل هدف سجله الهولندي، وطباعته على عملة تذكارية بقيمة 8 يورو، وهو الهدف الأشهر الذي سجله في مرمى الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 1998.





Dennis Bergkamp's knack for making goalscoring look easy was on full display when he fired pic.twitter.com/akVInsbTT7<

الهدف كان له طابع خاص بالنسبة لهولندا، التي تعتبره أحد أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم ليس فقط في تاريخ المنتخب، إذ سجله بيركامب بمهارة استثنائية، ونجح خلاله أن يقصي منتخب التانجو من المونديال ويقود منتخب بلاده لبلوغ نصف نهائي المسابقة الأقوى على مستوى العالم.

الأمر لم يأتي قبيل الصدفة، بل جرى التخطيط له بعناية، من خلال اختيار قيمة العملة 8 يورو، وذلك باعتباره سجل الهدف وهو يرتدي هذا الرقم على قميصه مع المنتخب، لذلك قررت الدولة تخليده إلى الأبد برسم الأسطورة الهولندية على العملة أثناء تسجيل الهدف الأيقوني.

هدف الأسطورة الهولندية بيركامب في شباك الأرجنتين، في إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم 1998، ويعتبره البعض أحد أعظم الأهداف في تاريخ كرة القدم، إذ قام الهولندي باستلام الكرة من فرانك دي بوير، ليرواغ اثنين من مدافعي الأرجنتين، قبل أن يضع الكرة بمهارة في شباك منتخب التانجو، ليساهم بهدف في تأهل هولندا إلى نصف نهائي المونديال.