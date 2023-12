هولندا تضع هدف تاريخي لـ«دينيس بيركامب» على عملتها.. ما السبب؟

لم يتخيل دينيس بيركامب أن مباراة مدتها 90 دقيقة ستغير حياته رأسًا على عقب، وتجعله أسطورة يتداول قصته الملايين من أهل بلدته، ليتحقق الحلم لكن بعد سنوات من الاعتزال، ويتصدر هدفه الأغلى المشهد في الأيام الأخيرة.. فماذا فعل؟

هولندا تعتبر بيركامب أحد أساطير كرة القدم لديها، لذلك قررت منحه تكريمًا لا ينسى، لتختار أفضل هدف سجله الهولندي، وطباعته على عملة تذكارية بقيمة 8 يورو، وهو الهدف الأشهر الذي سجله في مرمى الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 1998.





Dennis Bergkamp's knack for making goalscoring look easy was on full display when he fired

