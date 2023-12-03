عاجل.. ميسي يعلن تراجعه عن اعتزال اللعب الدولي ويشارك مع الأرجنتين في كوبا أميركا

على الرغم من توقعات البعض باعتزاله اللعب الدولي، قال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه يستعد في الفترة الحالية لمشاركة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في يونيو المُقبل 2024.

وتابع ميسي في لقاء له مع قناة "ESPN/Star+" في الفيلم الوثائقي الذي نشرته بعنوان "الأبطال، بعد سنة"، أنه سيظل يلعب الكره ويلعب مع منتخب الأرجنتين طالما أنه بحالة جيدة ويمُكنه الاستمرار في اللعب بأداء أفضل ومتقدم.

لكنه أوضح أن كل ما يشغل باله الفترة الحالية هو مشاركته مع المُنتخب في بطولة كأس العالم المُقبل، المقرر إقامتها في 2026، لأنه وقتها ستواجهه أزمة أن عمره سيكون 39 عامًا، وهو الأمر الذي ربما لا يسمح له باللعب في هذه البطولة، مضيفًا: "سأحاول دائماً المنافسة إلى أقصى حد، وأنا أول من يعرف متى يمكنني أن أكون على هذا المستوى ومتى لا أستطيع ذلك".

ميسي يريد اللعب في كأس العالم 2026

وأكمل: "أشعر أنني بحالة جيدة داخل المجموعة، وهي مجموعة متحدة وقوية جداً، مجموعة تستمتع بالتواجد معاً، أريد الاستفادة من كل ذلك، دون التفكير في الأعوام المقبلة، وهو أمر كبير في كرة القدم".

وواصل ميسي: "كوني بطل للعالم جعلني أشعر براحة البال عندما علمت أنه في وظيفتي، يمكنني تحقيق كل شيء".

وانتقل ليونيل ميسي لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي في الصيف الماضي، موضّحاً أن قراره هذا "شخصي للغاية".