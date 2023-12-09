أمريكا تجدد دعوتها لهدنة دائمة في غزة: «كل حياة فلسطينية تُفقد مأساة»

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن حزنها الشديد بشأن الصور التي تخرج من قطاع غزة، والتي تظهر حدوث انتهاكات بحق المدنيين، واستشهاد الآلاف بما فيهم الأطفال، على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل عدونه الغاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبينما تشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن سقوط 17487 شهيداً، و46480 جريحاً، كما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية للفلسطينيين في القطاع المحاصر، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم السبت، أن «كل حياة فلسطينية بريئة تُفقد، هي مأساة تمزق العائلات والمجتمعات».

الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة إنسانية دائمة

جاء بيان وزارة الخارجية الأمريكية في إطار ردها عن السبب وراء رفض الولايات المتحدة مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، الذي ناقشه مجلس الأمن، وفقاً لما نشر على الموقع الرسمي للوزارة، إذ أعربت عن دعمها لتجديد الهدنة الإنسانية، لتمكين إطلاق المساعدات الإضافية وتوفيرها، كما لفتت إلى سعيها إلى إنهاء هذه الحرب، وليس ذلك ليوم واحد أو أسبوع واحد فحسب، ولكن إلى الأبد.

وأكدت الولايات المتحدة مواصلة عملها الدبلوماسي الشاق، بغرض تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تهيئة فرصة للفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي للعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمان، مشيرة إلى حاجتها لمضاعفة الجهود الجماعية لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتهيئة الظروف التي تمكن هذه المساعدات من الوصول إلى من يحتاجون إليها، ومن هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والماء والمأوى.

الخارجية الأمريكية: حل الدولتين لإنهاء الحرب

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانها، على حديث الرئيس، جو بايدن، والمتمثل في وجهة نظره بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن طويل الأمد لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، لافتةً إلى مواصلة العمل لتحقيق هذا الهدف.

كما تم الإشارة إلى ما قاله أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية: «هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الأمن الدائم لإسرائيل، والطريقة الوحيدة لضمان تحقيق الفلسطينيين لتطلعاتهم المشروعة في إقامة دولة خاصة بهم».