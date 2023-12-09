أستاذ قانون دولي: أمريكا يجب أن تخجل في اليوم العالمي للإبادة بسبب غزة

قال الدكتور رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي، إنّ الولايات المتحدة عليها أن تخجل من نفسها، والمجتمع الدولي كذلك، فيما يتعلق بالاحتفال باليوم العالمي للإبادة، في ظل ارتكاب قوات الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة.

إصرار إسرائيلي على الإبادة الجماعية

وأضاف «أبو بدوية»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية داما الكردي: «كل ما حدث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم من استهداف للمدنيين ومساكنهم وأعيانهم والمستشفيات والمدارس وتهجيرهم، يدلل على سياسة واضح وسلوك واضح في القانون الدولي للإبادة الجماعية».

ما معنى الإبادة الجماعية؟

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أنّ الإبادة الجماعية هي التدمير عن قصد سواء جسديا أو روحيا لجماعة عرقية، وهو ما يحدث للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذا يحدث أمام العالم كله للأسف الشديد، حتى أهم منظومة دولية في العالم وهي الأمم المتحدة وأهم جهاز بالأمم المتحدة وهو مجلس الأمن، فشل أمس في إصدار قرار بوقف العمليات العسكرية، والعالم كله يرى الإبادة بقطاع غزة.