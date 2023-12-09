«الصحفيين» تعلن عددا من الفعاليات الطبية المجانية لأعضائها.. تبدأ من غد

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين بدء برنامج الفعاليات الطبية المجانية غدا الأحد 10 ديسمبر بمقر النقابة، وتنظم على مدار العام بالتعاون مع شركة إيدام للرعاية الصحية، وذلك بحضور العديد من الجهات الطبية من مستشفيات، وعيادات متخصصة، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة وأسنان، وعلاج طبيعي وغيرها، وذلك بمشاركة مستشفى العيون الدولي ومركز الرازي ومركز ديفا.

جدول الفعاليات الطبية

وأوضح محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، أن جدول الفعاليات هذا الأسبوع يشمل 3 جهات طبية، تبدأ يوم الأحد بمستشفى العيون الدولي، الذي يقدم كشف الرمد، وكشف قاع العين، وكشف النظارة مجانا، أما يوم الثلاثاء فيقدم مركز الرازي كشف ضغط وسكر، وكشف تخسيس وتغذية، وin body، بينما يوم الخميس يقدم مركز ديفا تنظيف بشرة، وكشف أسنان.

موعد الفعاليات الطبية

وقال الجارحي، في بيان له، إن الفعاليات الطبية المجانية تقام في الأيام المعلنة من 11 صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا بمقر نقابة الصحفيين، في الدور الأرضى، وسيعلن عن باقي الفعاليات أسبوعيا.