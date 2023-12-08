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نقابة الصحفيين تعلن أسعار اشتراك مشروع العلاج 2024 وإعفاء ذوي الهمم

كتب:

سهيلة هاني
03:39 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الرعاية الصحية بنقابة الصحفيين عن أسعار اشتراكات مشروع العلاج لعام 2024  بعد فتح باب الاشتراك من الأربعاء 6 ديسمبر حتى الأحد 24 ديسمبر الجاري، ثم يستأنف من الإثنين 1 يناير 2024، وحتى الخميس 18 يناير 2024، على فترتين تبدأ الصباحية من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، واالمسائية من الساعة 3 عصرا حتى 7 مساء. 

أسعار الاشتراك للأعضاء تحت التمرين

وقال محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الصحية، إن أسعار الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين 2024 للزملاء أعضاء جدولي المشتغلين وتحت التمرين 325 جنيهًا للفرد، وقيمة الكارنيه للفرد 15 جنيهاً، محددا قيمة الرسوم الإدارية على إجمالي الأسرة 25 جنيها.

وحددت لجنة الرعاية الصحية تفاصيل أسعار الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين 2024 للزملاء أعضاء جدول المعاشات والأرامل، على أن تكون  قيمة اشتراك الفرد 100 جنيه، وقيمة الكارنيه للفرد 15جنيه، وقيمة الرسوم الإدارية على إجمالي الأسرة 25 جنيها.

مزايا لذوي الهمم

وأوضحت النقابة أن أي فرد من ذوي الهمم الحاصلين على كارنيه الخدمات المتكاملة (الخاص بوزارة التضامن) من الزملاء أو أسرهم معفى من قيمة الاشتراك ويتحمل قيمة الكارنيه فقط.

 

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بقلم سهيلة هاني