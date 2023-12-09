«الصحفيين» تسلم تبرعات دعم الشعب الفلسطيني لمؤسسة مصر الخير اليوم

تُسلم نقابة الصحفيين المصرية، اليوم السبت، الساعة 11 صباحا، تبرعاتها لدعم أهالي فلسطين وغزة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومن المقرر أن يقوم عدد من أعضاء الصحفيين بتعبئة وتسليم هذه التبرعات.

تعبئة كراتين المساعدات

وأوضحت نقابة الصحفيين، أن التعبئة ستكون لكراتين المواد الغذائية ومكوناتها التي ستقدم للشعب الفلسطيني، وذلك بحضور أعضاء من مجلس النقابة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين صدّق على بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم الأشقاء في فلسطين، وإرسال المساعدات التي تبرع بها الزملاء الصحفيون ومجلس النقابة إلى الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا البروتوكول استمرارا لحملة الإغاثة التي أطلقتها النقابة خلال الأسابيع الماضية، وشهدت مشاركة واسعة من المواطنين والصحفيين وأسرهم.

تحية لصمود الشعب الفلسطيني

وفي سياق متصل، ثمّنت نقابة الصحفيين المصريين جهود الزملاء في فلسطين، والذين يستمرون في أداء واجبهم المهني ومواصلة العمل في نقل الحقيقة، في ظل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل ظروف شديدة القسوة، واستهدافهم هم وعائلاتهم ومنازلهم، ووجهت النقابة التحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل، وما يقوم به من مقاومة باسلة، في ظل قتل غير مسبوق للمدنيين والنساء والأطفال.