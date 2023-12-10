فرقتهما الحرب وجمعتهما مصر.. فلسطينية تحتضن رضيعتها داخل مستشفى بالقاهرة

مشهد مؤثر داخل أحد المستشفيات المصرية، حيث التقت سيدة فلسطينية، قادمة من قطاع غزة، رضيعتها التي كانت تتلقى العلاج بالمستشفى بعد نقلها إليه عبر معبر رفح، ضمن مجموعة من الأطفال الذين استقبلتهم مصر لعلاجهم، بعد انهيار النظام الصحي في القطاع الذي يشهد حربا وحشية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المدنيين الأبرياء.

سلطت قناة «القاهرة الإخبارية» الضوءَ على السيدة، ولحظة لقاء رضيعتها، واحتضنتها بعدما فرقهما العدوان الإسرائيلي، وكان كل ما تمنته الأم الفلسطينية سوسن أبو عمشة، مجرد بيت وقليل من الهدوء وبعض من الأمان، خلال لم شملها مجددا مع طفلتها التي تتلقى العلاج بالدولة المصرية.

وقالت «أبو عمشة»: «نفسي أطلع على بيت، بعدما تم قصف بيتي في أول الحرب، ونفسي يكون عندي غرفة نوم، وأعيش حياتي مثل كل الناس».

حقوق بسيطة أصبحت مستحيلة بسبب الاحتلال الإسرائيلي

أحلام بسيطة وحقوق مشروعة حوّلها الاحتلال الإسرائيلي إلى أمنيات مستحيلة لأهالي قطاع غزة، حيث لا حياة ولا أمان في ظل القصف الغاشم والمتواصل لقوات الاحتلال على القطاع.

الأم الفلسطينية التي ودعت طفلتها منذ أكثر من أسبوعين لتذهب وحيدة إلى العاصمة المصرية لإسعافها، عقب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات القطاع وقتل المئات من الأطفال داخلها، ومنحتهما الحياة فرصة جديدة للقاء في القاهرة.

وأوضحت الأم، أنها ذهبت إلى معبر رفح من مستشفى شهداء الأقصى، في سيارة الإسعاف، وبعد ذلك دخلت الأراضي المصرية.

الحرب تفرق ومصر تجمع

نظرات المشتاقة لضم طفلتها، بعد أن فرقتهما الحرب كفيلة بأن تخبر العالم أجمع بمدى جرم الاحتلال الإسرائيلي وبشاعة عداونه غير الإنساني الذي شنه على قطاع غزة، فأكثر من 20 طفلا غادروا القطاع على مشارف الموت عقب قصف مستشفى الشفاء، لتلقي العلاج بالعاصمة المصرية القاهرة، في رحلة لم يرافقهم خلالها سوى بعض الممرضين ورجال الإسعاف.