رئيس حزب الجيل: مجلس الأمن فشل في وقف الحرب الوحشية على غزة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن فشل مجلس الأمن للمرة السادسة في وقف الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة يؤكد إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف ضد العرب، وأنها شريكة لحكومة نتنياهو الإسرائيلية المتطرفة فى كل المذابح الدموية والوحشية التى ارتكبتها منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الأطفال والنساء والشيوخ

وأوضح الشهابي، في بيان له، أنه حتى اليوم أسفرت الحرب عن استشهاد حوالي 17650 فلسطينيا، 70% منهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة ما يقرب من 48 ألف جريح ومصاب.

وأضاف «الشهابي»، أن موافقة 13 عضوا من مجموع 15 عضوا هم كل أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار بوقف الحرب في غزة الذي أجهضته أمريكا باستخدام حق الفيتو، وامتناع بريطانيا عن التصويت، يعنى استمرارها في الاستهتار بالأمة العربية والإسلامية وقتل المزيد من الشعب الفلسطيني.