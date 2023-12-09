الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 100 شاحنة مساعدات جديدة عبر معبر رفح

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية في الساعات الأولى فجر اليوم السبت، بالتزامن مع الدخول الشاحنات منذ اندلاع الحرب وتدفق المساعدات.

وقال بيان رسمي للهلال الأحمر الفلسطيني: «تسلمنا 100 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية، تحتوي الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية ليصل عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ تدفق المساعدات حتى اللحظة إلى 3399 شاحنة».

القاهرة الإخبارية: وصول 60 شاحنة ظهر اليوم وتجهيز 100 جديدة

وأفادت «القاهرة الإخبارية» عن وصول 60 شاحنة ضمن الشاحنات التي أنهت إجراءات التفتيش خلال الساعات القليلة الماضية، فيما يجري تجهيز 100 شاحنة جديدة في محيط معبر رفح لتدخل خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت «القاهرة الإخبارية»، وصول 10 سيارات إسعاف محملة بالمصابين ومرافقين لهم، يطري إنهاء التقارير الصحية لنقلهم إلى المستشفيات المصرية في محافظة شمال سيناء والمحافظات الأكثر تخصصية القرية من سيناء كالإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة.

كما دخلت شاحنتي وقود محملتين بأكثر من 60 ألف لتر من السولار عبر معبر رفح البري في الساعات الأولى من صباح اليوم.