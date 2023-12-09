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انتخابات المصريين بالداخل

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رئيس «زراعة الشيوخ» يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: ادعم بلدك

كتب:

ولاء نعمه الله
04:37 م | السبت 09 ديسمبر 2023
عبد السلام الجبلي

عبد السلام الجبلي

دعا المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالداخل خلال الأيام الثلاثة، بدءًا من غد الأحد، مشيرًا إلى أهمية القيام بذلك الواجب الوطني من أجل دعم البلاد في مواجهة التحديات الخارجية واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

احتشاد المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج

وأضاف «الجبلي» في بيان، أن احتشاد المصريين أمام اللجان غدًا سيكون استكمالًا لما قام به أبناء الوطن في الخارج ليعلنوا للعالم من جديد، أنهم قادرون على مواجهة التحديات والصعاب.

وتابع، أن ما شهدته الانتخابات الرئاسية بالخارج من مشاركة كبيرة، يعد رسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها، كما يبعث برسالة مهمة حول وعي المصريين بأهمية ذلك الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية في استكمال تنمية وبناء البلاد، وأهمية التوحد خلف القيادة السياسية في تلك الفترة.

المؤتمرات الجماهيرية للمرشحين

واختتم «الجبلي»: ما شاهدناه من حشود شعبية خلال المؤتمرات الجماهيرية للمرشحين، يؤكد اهتمام ووعي المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم بلادهم.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.