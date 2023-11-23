عضو مجلس الشيوخ: سيادة مصر القوية نجحت في تأمين المساعدات لغزة

قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ إنه على مدار ما يقرب الـ50 يوم، تحديدا منذ السابع من أكتوبر واندلاع عملية طوفان الأقصى، بذلت الدولة المصرية جهودات حثيثة من اجل نجدة الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي.

سيادة مصر وأزمة غزة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية أثبتت مدى قوة وتأثير السيادة المصرية في المنطقة، وربما على مستوى العالم أجمع، حيث نجحت مصر في إدخال أطنان من المساعدات الإغاثية والمؤن من العالم كله إلى قطاع غزة، بشكل آمن وسليم، وهو إن دل يدل على قوة هذه الدولة وقيادتها السياسية وأنها حقا دولة ذات سيادة.

رفض تهجير الفلسطينيين

وأشاد البدري بتأكيد الرئيس السيسي، اليوم في احتفالية «تحيا مصر وفلسطين»، أكثر من مرة على خطورة التهجير القسري للفلسطينيين، والرفض التام لفكرة تهجيرهم إلى شبه جزيرا سيناء، لما في ذلك من خطورة حقيقية على مصير القضية الفلسطينية، وكذا الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي أضرار تمس أمنها القومي، وأن فترة الهدنة الحالية في قطاع غزة هي فرصة لابد من استغلالها لإرسال أكبر كم من المساعدات الإنسانية إلى الأهالي، وكذا الوقود، واستغلالها أيضا في توصيل المساعدات إلى شمال غزة.