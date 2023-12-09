«المصري للفكر»: نحن على أعتاب مشاركة تاريخية في الانتخابات الرئاسية

أكّد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المصريين على أعتاب مشاركة تاريخية في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية، وسط تهديدات واضحة للأمن القومي المصري، وعمليات عسكرية وحشية على قطاع غزة، ومخططات معلنة هدفها تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء.

مشاركة من الأحزاب والكيانات المصرية

ويشدد المركز، في بيان، على أن الأسابيع القليلة الماضية أوضحت بجلاء أن كافة الأحزاب والكيانات المصرية أظهرت وعيًا لافتًا، وإدراكًا عميقًا، وحرصًا بالغًا على دعوة المصريين للتعاطي مع هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الأمة المصرية، عبر مشاركة واسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأشار إلى أنّ القوى الوطنية التفت حول هدف واحد وهو دعوة جموع المصريين للتعبير عن إرادتهم الحرة وتطلعاتهم، من خلال صناديق الاقتراع وعملية ديمقراطية تعد بمثابة رسالة إلى العالم أجمع، تعزز إرادة مصر الحرة وعزمها على المضي قدمًا في طريق البناء والتنمية ومواجهة التهديدات المحدقة بأمنها القومي.

وتابع: «لم تكن هذه الدعوة المحمودة سوى تعبيرًا عن فهم مختلف القوى من أحزاب، وكيانات، ونقابات، للظرف التاريخي الذي تمر به الدولة المصرية وهي على موعد مع انتخابات رئاسية جديدة، الأمر الذي يجعلها مناسبة لإظهار التلاحم الشعبي الكامل وترجمته ديمقراطيًا في مسيرة شعبية نحو صناديق الاقتراع.

تحالف الأحزاب المصرية

وثمن المركز، ما نفذته الأحزاب المنضوية تحت راية تحالف الأحزاب المصرية (42 حزب) من مؤتمرات جماهيرية حاشدة، ودعوات أعضاء البرلمان بمجلسيه، وتصريحات أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، وفعاليات النقابات المختلفة.

وأكد أن كل هذه الجهود تعكس وعيًا استثنائيًا بأهمية الانتخابات الرئاسية، وضرورة مشاركة المصريين ممن لهم حق التصويت بكثافة فيه، باعتبارها حق لكل مواطن لا يجب التفريط فيه.

وأثنى المركز على مجهودات الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعتها الجادة لكل الخطوات الإجرائية، ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية، ما سمح لهم بتقديم رؤى وأطروحات متنوعة للقضايا التي تمثل تحديًا أمام الرئيس القادم لجمهورية مصر العربية.