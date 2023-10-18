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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يدين جرائم الاحتلال في غزة

كتب:

محمد أباظة
02:27 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
قصف مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

أدان المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ويستنكر الجريمة النكراء التي أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، وهي الجريمة التي تأتي امتدادًا لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد المركز المصري على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذا العدوان الإسرائيلي فورا والعمل بشكل جاد وسريع لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحاصرين في غزة، مؤكدًا أن ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، إنما ترقى إلى جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة والمحاسبة العاجلة.

وحذر المركز المصري للفكر والدراسات من أن هذا التصعيد الإسرائيلي سيؤدي إلى إشعال مزيد من الحرائق في المنطقة ويصعب من إمكانية تحقيق السلام العادل والشامل الذي هو السبيل الوحيد للتعايش وتحقيق الأمن الجماعي.

واستهجن المركز الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، فإنه يدعو الله أن يتغمد شهداء تلك الجريمة بواسع رحمته، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.