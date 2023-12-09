وزير العدل الفلسطيني: أمريكا شريكة للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على شعبنا

قال وزير العدل الفلسطيني، إنّ استخدام الولايات المتحدة حق «الفيتو» بمجلس الأمن يجعلها شريكًا للاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأشار وزير العدل الفلسطيني، إلى أنّ هناك انتهاكات ترتكب من الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، وعلى مجلس الأمن الدولي إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على القطاع.