محافظ بورسعيد يعلن الانتهاء من استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الانتخابات الرئاسية 2024.

أكد المحافظ، في بيان، ذلك يأتي في إطار استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي تنطلق، غدًا الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام.

ضمان سير العملية الانتخابية

وأشار إلى أنّ الأجهزة التنفيذية والمعنية كثفت جهودها لتجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة على أعلى مستوى، وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء و يسر.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد بلغ 533233 ناخبًا موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، إلى جانب إعداد وتجهيز 67 مقرًا انتخابيًا لتفتح أبوابها غدً؛ لاستقبال المواطنين لاختيار من يمثلهم كرئيسًا للدولة المصرية، بالإضافة لـ 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين.

وأكّد المحافظ، أن هناك 6 مقار انتخابية داخل مدينة بورفؤاد؛ لاستقبال 70039 ناخب، و8 مقار انتخابية داخل حي الشرق لاستقبال 42325 ناخبًا، و8 مقار داخل حي العرب لاستقبال 50434 ناخبًا، و10 مقار انتخابية داخل حي المناخ تستقبل 80934 ناخبًا، و8 مقار داخل حي الضواحي تستقبل 93010 ناخبًا، و16 مقرًا انتخابيًا داخل حي الزهور لاستقبال 156098 ناخبًا، و10 مقار انتخابية داخل حي الجنوب لاستقبال 37569 ناخبًا، ومقر انتخابي بحي غرب لاستقبال 2824 ناخبًا.

ممارسة حق المواطن الدستوري

وناشد محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدًا تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني في أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها.