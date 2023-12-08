صوتك أمانة.. خريطة لجان الانتخابات الرئاسية في محافظة بورسعيد

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خريطة اللجان الانتخابية في محافظة بورسعيد، وحددت مقراتها وأماكنها على مستوى المحافظة، استعدادا لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، في 10 ديسمبر الجاري.

وتستعرض الوطن، خريطة اللجان الانتخابية في محافظة بورسعيد في الانتخابات الرئاسية بإجمالي عدد ناخبين 533 ألف و533 ناخبا موزعين على 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء بورسعيد وبورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين.

قسم أول بورفؤاد

- مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية بنين شارع 11 رئيسي منطقة المشتل.

- مدرسة نبوية الجابري الإعدادية بنات شارع القدس أمام مساكن المعلمين.

- مدرسة بورفؤاد الثانوية بنات شارع 10 رئيسي خلف كلية التجارة.

- مدرسة العبور الابتدائية المعتمدة شارع الجزائر منطقه العبور.

- مدرسة العبور الابتدائية المعتمدة شارع الجزائر منطقه العبور.

- مدرسة 23 ديسمبر الابتدائية المعتمدة مساكن الحزب الوطني.

- شارع مصعب بن عمير .

قسم ثاني بورفؤاد

- مدرسة السادات الثانوية بنين بشارع الزبير بن العوام والشهيد محمد حسونة.

قسم الشرق

- مدرسة علي مبارك الابتدائية بشارع سيد درويش وصلاح الدين.

- مدرسة القناة الابتدائية بشارع طرح البحر والجيش.

مدرسه أم المؤمنين الابتدائية بشارع بنما ومختار سعيد.

- مدرسة لواء أركان حرب سماح قنديل بشارع محمد علي والسكة الحديد.

- مدرسة البطل محمد عبد الرحمن حمد الله بشارع الشهيد مختار وامتداد شارع النصر.

- مدرسة الفرما الابتدائية بجانب محطة قطارات بورسعيد.

- مدرسة الفرما الابتدائية بجانب محطة قطارات بورسعيد.

- مقر الهيئة الاقتصادية شارع عزمي بجوار ميناء بورسعيد.

قسم العرب

- مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات شارع عبد السلام عارف والاتحاد

- مدرسة قاسم أمين الابتدائية بشارع عبد السلام عارف والإحسان النبوية.

- مدرسة بورسعيد الرسمية للغات بشارع النصر خلف الغرفة التجارية.

- مدرسة السادات الثانوية الفنية التجارية بشارع أسوان بنادى المعاقين الحديدي.

- مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين بشارع عبد السلام عارف وإسكندرية.

- مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين بشارع عبد السلام عارف وإسكندرية.

- مدرسة التنيس الابتدائية المشتركة بشارع سيد درويش والشهيد الموجي.

- معهد سالم عبد الهادي الإعدادي والثانوي بمنطقة السلام تمليك بجوار - مدرسة ابن خلدون.

- معهد فتيات بورسعيد الإعدادي الثانوي الأزهري بمنطقة السلام بجوار العمارة 97.

- معهد بورسعيد الأزهري الابتدائي بشارع عبد السلام عارف خلف نادي شبان المسلمين.

قسم الضواحي

- معهد القابوطي الأزهري بمساكن شباب الخريجين.

- مجمع علي سليمان الإعدادية بنون بشارع مصطفى كامل أمام مساكن السيدة خديجة.

- مدرسة أُحد الابتدائية بمنطقة السيد متولي أمام عمارة رقم 45.

- مدرسة الشهيد إبراهيم على محمد السيد التجارية بنات بامتداد شارع أسوان أمام قوات الأمن

- مقر جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة للاستثمار بشارع محمد علي بحي الضواحي.

- مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات بامتداد شارع أسوان بمنطقة بنك الإسكان.

- مدرسة التوكيلات الملاحية بنك الإسكان أمام عمارة رقم 58.

- مدرسة الشهيد كريم علي محمود العايق الإعدادية بنات بجوار الغرفة التجارية واليرموك.

- مدرسة اليرموك الابتدائية امتداد شارع أسوان خلف مصنع برسيل.

قسم الزهور

- مدرسة الشهيد حسين حافظ سعيد بمساكن خالد بن الوليد.

- مدرسة محمد فريد الابتدائية بمنطقة عمر بن عبد العزيز.

- مدرسة الخنساء الابتدائية شارع محمد حمزة مساكن ال5000 وحدة.

- مدرسة الشهيد مصطفى خضر سليم الإعدادية بنات مساكن ال5000 وحدة.

- مدرسة الغرفة التجارية الابتدائية بشارع محمد حمزة وعادل الشربيني.

- مدرسة رفاعة رافع الطهطاوي الابتدائية بمنطقة عمر بن عبد العزيز.

- مدرسة التربية الفكرية الأساسي المشتركة بمساكن بلال بن رباح

- مدرسة شهداء بورسعيد المشتركة بالمناصرة.

لجان المغتربين

وحددت محافظة بورسعيد 5 لجان للمغتربين في أحياء الجنوب والضواحي والزهور والشرق وهي:

- قسم أول الجنوب، ومقره الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

- قسم الزهور، ومقره مدرسة شهداء بورسعيد المشتركة بالمناصرة

قسم الشرق

- مدرسة الفرما الابتدائية بجانب محطة قطارات بورسعيد.

- الهيئة الاقتصادية شارع عزمي بجوار ميناء بورسعيد.

قسم الضواحي ومقره جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة للاستثمار.