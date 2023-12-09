حقيقة مرض غامض يصيب جنود الاحتلال الإسرائيلي بالعمى.. التفاصيل الكاملة

تكتم واضح بشأن الإصابات التي تلحق بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما بين الإصابة ببكتريا مميتة، وإعاقات لأكثر من 2000 جندي، لكن الضربة الأخيرة التي لحقت بجيش الاحتلال الإسرائيلي تمثلت في خروج هيئة الإذاعة الإسرئيلية للحديث عن مرض خطير، يفقد الجنود أبصارهم.

الإعلان عن إصابة 100 جندي بالعمى

مع الإعلان عن ذلك المرض الغامض، من جانب مسؤولة بوزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائلي، فقد تحدثت عن سبب الإصابة وعدد المصابين، لكن في البداية أكدت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن جيش الاحتلال، إصابة نحو 100 جندي إسرائيلي في أعينهم، مشيرةً إلى أن بعضهم فقد بصره بالفعل، وذلك في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، في السابع من أكتوبر الماضي، والعدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ذلك الحين.

ووفق مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن فقدان البصر هي حالة ضمن إصابات أخرى، مرتبطة بجروح خطيرة داخل عيون جنود جيش الاحتلال، ورجحت المصادر أن تلك الإصابات نتيجة لعدم استخدام النظارات، التي من شأنها تقي وتحمي العين خلال فترة الحرب، والتعرض للشظايا والأعيرة النارية.

تصريح من مسؤولة

ووسط تكتم شديد، ذكرت القناة الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولة بوزارة صحة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن تلك الإصابات المرتبطة بـ100 جندي على الأقل، جاءت نتيجة الأعيرة النارية، وجروح ناجمة عن شظايا وطلقات، لافتةً إلى أن الإصابات بالعمى جاءت بنسبة 15%، سواء في عين واحدة أو كلتا العينين، مشيرةً إلى عدم ارتداء نظارات واقية للعين، أدى إلى إصابة 100 جندي بالعمى.

كما لفتت القناة الإسرائيلية إلى الخطوة التي لجأت إليها مستشفى «سوروكا»، ثالث أكبر مستشفى تابع للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، حيث تم جمع الأموال من أجل شراء نظارات واقية، وتقديمها لجنود الاحتلال في قطاع غزة.