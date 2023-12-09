فيديو استفزازي جديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا فعلوا بلعب أطفال غزة؟

جرائم عدة ما يزال جيش الاحتلال الإسرئيلي يرتكبها في غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، في السابع من أكتوبر الماضي، ليحل الدمار والخراب على كل الأماكن، وتنتشر رائحة الموت في الشوارع والميادين بعد ارتقاء آلاف الشهداء، أغلبهم من الأطفال والنساء، ولم يكتفوا عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى الاستهزاء بأرواح الشهداء، إذ تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي إسرئيلي يحطم مكتبة بها محتويات دراسية ولعب أطفال.

سخرية جنود الاحتلال الإسرائيلي من لعب الأطفال

بكل سخرية كان الجندي الإسرئيلي يحطم محتويات المكتبة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، إذ كان يرمي لعب الأطفال والأدوات المدرسية من الكراسات المرصوصة على الأرفف المعلقة على الجدران، وتكسو وجهه ملامح السعادة، وكأنه حقق انتصارا عظيما اعتقادا منه أنه يفعل شئ عظيم، لحظات وثقها مقطع فيديو نشرته قناة «سكاي نيوز عربية»، أثبت مدى عدم الإنسانية لدى جنود الاحتلال الإسرئيلي.

مواقف مستفزة لجنود الإسرائيلي

أثار مقطع الفيديو غضب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها لم تكن تلك المرة الأولى التي ينشر فيها جنود الاحتلال مقاطع فيديو تسخر من دماء الضحايا والشهداء، إذ من قبل تداول مقطع فيديو لهم، وهم يلعبوا بدراجات أطفال غزة في محيط أحد المباني المدمرة، وكان يضحكون بصوتهم العالي، كما سبق أن أهدى جندى إسرئيلي ابنته في عيد ميلادها، تفجير أحد المباني السكنية في غزة، ما أثار ضخة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصمود أمام العدوان

رغم الجرائم العديدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرئيلي في قطاع غزة، إلا أن هناك العديد من المشاهد التي أثبتت صمود وقوة أهالي غزة أمام مجازر العدوان التي راح ضحيتها آلالاف الضحايا من النساء والأطفال والكبار، وأيضا تسببت في تشرد العائلات لدرجة أن الحياة أصبحت منعدمة في قطاع غزة.