رئيس اتحاد العمال: نشارك في الانتخابات الرئاسية غدا لرسم مستقبل أبنائنا

دعا محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، جميع العمال إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ صباح الغد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل باعتبارها أهم الاستحقاقات الدستورية، ولاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة للمشاركة في رسم مستقبل أبنائهم، والحفاظ على استقرار وأمن مصر، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون جموع المصريين شركاء في التصويت.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن هناك أعدادا كبيرة من العمال ستشارك في الانتخابات الرئاسية، وقمنا بعمل مؤتمرات كان دورها الأساسي الإرشاد والحرص على المشاركة في العملية الإنتخابية.

الشعب المصري سباق في كل شيء

وتابع: «نراهن على الشعب المصري اللي دايما بيكون سباق في كل شيء، ومش غريب على عمال مصر، وإحنا عاملين غرفة عمليات على مستوى الجمهورية لحرصنا على نجاح العملية الانتخابية».