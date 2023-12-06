«الإصلاح والنهضة»: تصويت المصريين في الخارج كان مبشرا للغاية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ انتخابات المصريين في الخارج لاختيار رئيس الجمهورية المقبل، كانت بروفة مهمة خاصة مع كثافة التوافد والإقبال.

الانتخابات الرئاسية شديدة الأهمية

وأضاف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أنّ الانتخابات الرئاسية شديدة الأهمية، وتصويت المصريين في الخارج كان مبشرا للانتخابات الرئاسية في الدخل.

إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية

وتابع الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنّ إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية يعبر عن حب المصريين بوطنهم وارتباط المصريين في الخارج بوطنهم.