«المصريين الأحرار»: تصويت أبنائنا بالخارج بالانتخابات كان احتفالية في حب الوطن

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إنّ تصويت المصريين في الخارج كان احتفالية في حب الوطن، أكثر منه تصويتا ومشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

مظاهر حب أمام صناديق الاقتراع

أضاف «خليل» في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»: «يمكننا رؤية مظاهر حب الوطن أثناء وجود المواطنين أمام صناديق الاقتراع بالقنصليات والسفارات المختلفة».

المصريون تحدوا الظروف المناخية

وتابع رئيس حزب «المصريين الأحرار»: «المصريون تحدوا الظروف المناخية، وسافر بعضهم مسافات طويلة رغم البرد والثلج من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما أن بعض الناخبين كانت ظروفهم الصحية صعبة للغاية ورغم ذلك أصروا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع».

وأكد أن كل هذه المشاهد تدل على مدى الاهتمام من المصريين بالخارج وإصرارهم على التصويت بسبب إدراكهم أهمية الانتخابات الرئاسية، إذ صوت المصريون لوطنهم ودعموه، مشيرًا إلى أن المصري بالخارج يشعر بهموم الوطن، لذلك فإنه يدلي بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، وهذا الأمر يعبر عن مدى تحضر وتقدم الدولة، كما أن هذه المشاركة القوية تمنح دعما وسندا قويا للقيادة السياسية التي ستفوز في الانتخابات.