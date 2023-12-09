محمد ناير يواصل تصوير مسلسل «دواعي السفر»

قال الكاتب محمد ناير، إنه يواصل تصوير مسلسل «دواعي السفر»، اليوم السبت، داخل أحد البلاتوهات بالقاهرة، تمهيدًا لعرضه عبر منصة «واتش إت».

أولى تجاربه في الإخراج التليفزيوني

وقال محمد ناير، لـ«الوطن»، إنّ مسلسل «دواعي السفر» يُمثل أولى تجاربه في الإخراج التليفزيوني، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بالمسلسل أو فريق العمل، في الوقت الراهن.

يذكر أنّ محمد ناير، عُرض له مؤخرًا عبر منصة واتش إت، مسلسل ريفو، بطولة أمير عيد، ركين سعد، محسن محيي الدين، ملك الحسيني، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، وإخراج يحيى إسماعيل.

ويتكوّن الجزء الأول من مسلسل ريفو من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها ريفو، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

وتتابع أحداث «ريفو 2» رحلة مريم، والتي يساعدها أعضاء الفرقة الأربعة، لمعرفة التفاصيل المفقودة بين والدها ووالدتها المصابة بمرض الزهايمر، حيث تحاول أن تجعلها تستعيد جزء من ذاكرتها من خلال زيارة شاليه والدها القديم في الإسكندرية، ولكن الرحلة تكشف العديد من المفاجآت.