بعد تصدره التريند.. تعرف على أبطال مسلسل «ريفو 2» بطولة أمير عيد

مع انطلاق عرض الجزء الثاني من مسلسل «ريفو» عبر منصة watch it وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه بشكل كبير، خاصة أنه يتطرق لفترة التسعينيات بكل ما فيها من تفاصيل، استدعت كثير من الذكريات عند الجيل الذي عاش هذه الفترة.

ومع استمرار تصدر مسلسل ريفو الجزء الثاني، لتريند مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الجمهور مع أبطاله بشكل كبير، نرصد لكم أهم المعلومات عنهم وأولهم بطل العمل الفنان أمير عيد، الذي يجسد شخصية شادي وهو المغني الرئيسي في فرقة «ريفو».

من هو أمير عيد؟

ونستعرض معلومات عن أمير عيد، بحسب صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

- مغنى وملحن وعازف جيتار

- شارك في تأسيس فرقة كايروكي عام 2003 وهو المطرب الرئيسي بها.

- قدم من خلال فرقة كايروكي عدة ألبومات منها ناس وناس والسكة شمال.

- خاض أول تجربة سينمائية له عام 2020 بفيلم «لما بنتولد».

ركين سعد

ومن ضمن أبطال مسلسل «ريفو2» الفنانة ركين سعد، التي تقدم شخصية مريم ابنة المؤلف حسن فخر الدين وهنا أبرز المعلومات عنها:

- نشأت فى الأردن

- والدها هو الإعلامى سعد السيلاوي، الذي شغل عددا من المناصب الهامة.

- وقفت على خشبة المسرح وهي في عمر الـ10 سنوات.

- خاضت أول تجربة تليفزيونية عام 2011 في مسلسل «بوابة القدس».

- مسلسل «واحة الغروب» كان أول عمل مصري شاركت به.

حسن أبو الروس

وواحد أيضا من ضمن أبطال مسلسل «ريفو 2» هو الفنان حسن أبو الروس، الذي يجسد شخصية أباظة، وهو أحد الأعضاء الأساسين في فرقة «ريفو» وهنا أبرز المعلومات عنه:

- ممثل ومغنى وصاحب أفكار إعلانات

- ظهر فى مشهد كومبارس صامت عام 2017 فى أحد الإعلانات مع الفنان محمد هنيدي.

- بعدها شارك فى عدد من الأعمال الفنية، ولكنه اشتهر مع ظهوره فى مسلسل «بـ100 وش» مع نيللي كريم.

- اتجه أيضا إلى الغناء وقدم عدد كبير من أغانيه.

صدقي صخر

وهناك أيضا الفنان صدقي صخر، الذي يجسد شخصية مروان، وهو شاب مهووس بالموسيقي بشكل كبير، ويبحث عن نفسه طوال الوقت، وهنا أبرز المعلومات عنه:

- تخرج من كلية الهندسة وعمل بها قبل اتجاهه للفن

- كان عاشقا للفن والمزيكا منذ صغره وتعلم العزف على البيانو

- عام 2003 اتجه الى المسرح وقدم أعمالا مسرحية غنائية

- في 2012 انضم لفرقة يسرا الهواري

- شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، منها: «اتزان» و«أنصاف مجانين» وغيرها.