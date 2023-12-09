«النقل» تنشر صورا لمحطة القاهرة ضمن أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك»، مجموعة صور حديثة لمحطة القاهرة ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح»، وتضمنت الصور أعمال تنفيذ مداخل المحطة، والأرصفة، وتتم أعمال تنفيذ المحطة بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية.

وسائل النقل الجماعية النظيفة

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، أن سعي مصر لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع أمر محمود وجيد، موضحة أن كل دول العالم حالياً تتجه إلى الاعتماد على وسائل النقل الجماعية النظيفة التي تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يتم في القطار الكهربائي السريع فهو وسيلة نقل ذكية خضراء صديقة للبيئة.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أن القطار الكهربائي السريع يدل على التطور الكبير الذي شهده قطاع النقل في مصر، خاصة وأنه يحقق نقلة نوعية كبيرة في المنظومة، واصفه المشروع بأنه تطور في منتهى الحكمة، لافته إلى أنه يسهم مع الموانئ التجارية في تعظيم حركة التجارة في مصر، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات.

ممر «السخنة - الدخيلة» اللوجيستي

ياتي تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، ضمن تنفيذ ممر «السخنة - الدخيلة» اللوجيستي والذي يتكون من:

- ميناء السخنة

- الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

- الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

- خط السكة الحديد «الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس».

- ميناء الإسكندرية الكبير