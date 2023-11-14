نائب محافظ القاهرة: حصر العقارات المتعارضة مع القطار الكهربائي السريع

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جهود حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار، والأجهزة المعنية، لاستكمال أعمال الحصر للعقارات التي تتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع بمنطقة عرب أبو دحروج بكفر العلو.

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على تشكيل اللجان المنوطة لاستلام المستندات من الأهالي الدالة على ملكية الاراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم تمهيدا لسرعة الانتهاء من إعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة.

عدد المحطات

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هذه الاعمال تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط المحاور المرورية الجديدة واختصار الرحلة الزمنية إلى النصف، حيث يشمل مسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، والذي يمتد من مرسى مطروح وحتى العين السخنة 21 محطة، منها 8 محطات للنقل السريع، و 13 إقليمية منها حلوان.

الحد من الحوادث

ويساهم القطار الكهربائي السريع في التنمية وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة، إلى جانب كونه منظومة ستغطي أنحاء الجمهورية.