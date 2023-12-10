فتح لجان الانتخابات الرئاسية في بورسعيد لاستقبال 533 ألف ناخب

بدأت اللجان الانتخابية في محافظة بورسعيد، فتح أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباح اليوم الأحد، في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تغلق في التاسعة مساء، وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالا من السيدات وكبار السن في أول ساعة في التصويت، وسط إجراءات أمنية مشددة، تحت إشراف اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الأحياء ومدينة بورفؤاد للناخبين، خلال عملية التصويت

شهد محيط اللجان الانتخابية في مختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، تجهيزات أمنية مشددة حيث انتشرت التعزيزات المتحركة والثابتة في محيط اللجان، بالإضافة إلى تواجد سيارات الحماية المدنية والإسعاف وطوارئ الغاز والكهرباء؛ لتأمين اللجان.

80 لجنة فرعية ببورسعيد

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تجهيز 80 لجنة فرعية داخل 67 مقارا انتخابيا، بـ7 أحياء ومدينة بورفؤاد، ليدلي 533 ألفا و233 ناخبا بأصواتهم.

وتضمنت التجهيزات أعمال النظافة والتجميل، وتوفير كافة المستلزمات من مبردات مياه ومظلات؛ تحسبا لتقلبات الطقس، وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، بالإضافة إلى حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع على أعلى مستوى، وانتشار وسائل الإطفاء داخل وفي محيط اللجان.

وحث محافظ بورسعيد، أهالي المحافظة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي وصفها بعرس الديمقراطية، مؤكدا أن التصويت نداء من الوطن يجب على المواطنين تلبيته.