النيابة الإدارية تكشف آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

كشف المستشار أحمد جلال المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية، آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، إن غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية تتابع عملية توجه أعضاء النيابة الإدارية لمقار المحاكم الابتدائية المختلفة، لاستلام الأوراق والمهام المعلقة بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية.

الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لدورها الهام

كما أشار إلى أنه تم متابعة انتقال الأعضاء للمحافظات البعيدة والمناطق النائية وعمليات تسكينهم، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لدورها الهام، وتواصلها الدائم مع أعضاء النيابة الإدارية، حيث تتابع سهولة استلام الأوراق وتوفير وسائل انتقال مناسبة للقضاة المشرفين، من أجل تسهيل مهمتهم وتخفيف العبء عنهم، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على أن تأتي هذه الانتخابات معبرة عن الإرادة المصرية، والهيئة الوطنية ستدير العملية الانتخابية بضمير القاضي، وتعمل في إطار من الشفافية التامة، وتقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين وتوفر كافة الإمكانيات والسبل للناخب المصري للإدلاء بصوته بسهولة ويسر.