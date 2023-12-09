وزارة الخارجية تحدد آلية للمصريين الراغبين في العودة من غزة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه في إطار تطوير الجهود المبذولة والمستمرة من جانب الدولة المصرية لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن، قامت وزارة الخارجية بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني لاستقبال بيانات المواطنين الراغبين في العودة بشكل سريع وفعال من قطاع غزة، ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.

كشوف تفصيلية فور حصر البيانات

وقال السفير أبو زيد، إنه فور ورود وجمع البيانات، سيتم إعداد كشوف تفصيلية تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

‏‎ووفقاً للبيان، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في قطاع غزة، قصر قنوات الاتصال والتسجيل على هذه الآلية الجديدة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة أخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.

‏‎وتؤكد السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.