رغم قتل البشر وتدمير الحجر.. 6 لعنات تطارد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

رغم الدمار الواضح الذي شهده قطاع غزة على مدار أكثر من 60 يوماً من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي تحدثت عنه صحيفة «فاينانشيال تايمز البريطانية» بقولها إن تأثيرات المتفجرات التي ألقيت على القطاع الفلسطيني، على مدار ما يقرب من شهرين، تتجاوز آثار القنبلتين الذريتين الأمريكيتين على هيروشيما وناجازاكى معاً، إلا أن هذا العدوان ترافقه مجموعة من اللعنات التي تلاحق جنود الاحتلال، ما بين حالات إصابة عدد كبير منهم بأمراض معوية، أو تبادل إطلاق النار مع زملائهم، بالإضافة إلى إصابة عشرات الجنود بالعمى أو بالانهيار العصبي.

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، مجموعة من اللعنات التي تطارد جنود الاحتلال في قطاع غزة، وفقاً لما يلي:

فرار من التجنيد في جيش الاحتلال

في نهاية شهر نوفمبر الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تخلف نحو 2000 من جنود الاحتلال، عن أداء الخدمة العسكرية خلال الحرب على قطاع غزة، وفق ما نشرت صحيفة «يديعوت إحرنوت» العبرية.

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذا هو أكبر تخلف لجنود تشهده دولة الاحتلال منذ بدايتها، وحذر الجيش من عقوبات قاسية سيتم توقيعها على المتخلفين عن التجنيد، والتي تصل إلى 5 أيام حبس عسكري، مقابل كل يوم تخلف عن التجنيد.

الفرار من المعركة

كما كشفت صحف عبرية عن أنه تقرر طرد ضابطين من الخدمة العسكرية، بسبب انسحاب وحدتهما من معارك شمال غزة، خلال عمليات التوغل البرية التي جرت في عدة مناطق بقطاع غزة، كما تقرر طرد قائد سرية ونائبه من الخدمة العسكرية، بسبب هزيمة وحدتهم أمام فصائل المقاومة.

التحويل للطب النفسي

ومع بداية العملية العسكرية البرية على قطاع غزة، أصيب الكثير من الجنود الإسرائيليين باضطرابات القلق والخوف الشديد، الذي وصل إلى الشعور بالغثيان والرعب، وهو ما أدى إلى تحويل 2000 مجند إلى الطب النفسي، كمصابين بتأثيرات نفسية، لحقت بهم نتيجة المواجهات الضارية مع الفصائل الفلسطينية.

إصابة جنود الاحتلال بالعمى

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي عن إصابة أكثر من 100 جندي إسرائيلي بالعمى الجزئي أو الكلى، بسبب الحرب على غزة، وأرجعت السبب إلى الانفجارات في شمال القطاع، ورفضت الإعلان عن أي تفاصيل بشأن أسباب انتشار تلك المشكلة.

إصابة الجنود بكتريا «الشيغيلا»

وبحسب تقرير لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، فقد تم إجلاء نحو 18 مجنداً من قطاع غزة، بعد اكتشاف إصابتهم ببكتريا «الشيغيلا»، التي سببت الغثيان والاسهال، وهو مرض معدي.

وعلل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الإصابات، بأن تبرعات بعض العائلات الإسرائيلية للطعام، بدون الاهتمام بالنظافة أو الطهي الجيد، أدت إلى انتشار البكتريا بين المجندين.

نيران صديقة تقتل جنود الاحتلال

وفي واقعة تكررت أكثر من 10 مرات، خلال الفترة الماضية، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أحد المباني في قطاع غزة، كان يأوي مجموعة من الجنود الإسرائيليين، مما أسفر عن مقتل جندي، وإصابة العشرات من المجموعة.

وفي واقعة أخرى، أصيب قائد كتية في لواء «جولاني» بانهيار عصبي، مما جعله يطلق النار على عدد من جنوده، وقد تبادلوا معه إطلاق النار، اعتقاداً منهم أنه وقع في الأسر، وأسفر تبادل إطلاق النار عن إصابة القائد العسكري بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.