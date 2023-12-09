وائل الفشني: المشاركة في انتخابات الرئاسة تقوي بلدنا

أكد الفنان والمطرب وائل الفشني، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي ستجرى على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

وائل الفشني: المشاركة والنزول أمر لا بد منه

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على شاشة «المحور» إن المشاركة والنزول أمر لا بد منه، ورسالة للجميع في الداخل والخارج.

وائل الفشني: المشاركة تقوي بلدنا

وشدد على أهمية الأمن والأمان الذي تحقق في الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مضيفًا: بقول لكل اللي بيحبني انزل.. وإن شاء الله الفترة تعدي على خير ويقوي بلدنا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة والأحداث في غزة.

وتجرى غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.